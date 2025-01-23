Siirt'te köpeklerin kovaladığı yamaç paraşütçülerinin zor anları kaydedildi
Siirt'te yamaç paraşütü ile atlayış yapan iki kişi, iniş sırasında kendilerini kovalayan köpekler nedeniyle zor anlar yaşadı.
Siirt
Hezarfen Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi yamaç paraşütü pilotu Ulaş Aslan ve beraberindeki bir yolcu, Botan Vadisi Milli Parkı'nda uçuş gerçekleştirdi.
Aksiyon kamerasıyla uçuşu görüntüleyen paraşütçüler, Tehte Mendik mevkisinde iniş yapacakları sırada bölgede bulunan köpeklerin kovalaması nedeniyle tehlike atlattı.
Yamaç paraşütçülerini köpeklerin kovalaması, aksiyon kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda, iniş sırasında havlayan köpekleri fark eden yolcunun yamaç paraşütü pilotu Aslan tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görülüyor.
İniş sırasında paraşütçüleri kovalayan köpekler, bir süre sonra uzaklaşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.