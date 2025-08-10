Dolar
40.67
Euro
47.37
Altın
3,397.97
ETH/USDT
4,212.50
BTC/USDT
118,319.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Siirt'te eski yapılarıyla risk oluşturan Karakol Mahallesi kentsel dönüşümle yenileniyor

Siirt'te risk oluşturduğu gerekçesiyle binaların yıkımına başlanan Karakol Mahallesi, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi" ile yenileniyor.

Mehmet Niyazi Deniz  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Siirt'te eski yapılarıyla risk oluşturan Karakol Mahallesi kentsel dönüşümle yenileniyor

Siirt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Valilik işbirliğiyle yüklenici firma tarafından yürütülen projede geçen yıl Ulu Cami çevresinde kötü görüntü oluşturan ve ömrünü tamamladığı belirlenen 123'ü konut, 100'ü iş yeri ve 7'si depo olmak üzere 230 bağımsız bölümün yıkımı yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Proje çerçevesinde 24 bin 500 metrekarelik alana 56 konut, 90 iş yeri ve ticarethane, 160 araçlık otopark ve geniş bir meydan kazandırılması amacıyla çalışmalara başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Raci Bülbül, çalışmaların sürdüğü alanda incelemelerde bulundu, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bülbül, AA muhabirine, yıkım çalışmalarının ardından "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nde bir süre önce çalışmaların başladığını söyledi.

Bakanlığın büyük hassasiyet gösterdiği projenin, şehre mimari açıdan da estetik görünüm kazandıracağını anlatan Bülbül, Karakol Mahallesi'nin modern mimariye uygun yapılarla adeta yeniden inşa edileceğini belirtti.

Bülbül, çalışmaların hızla devam ettiğini dile getirerek, "Bu, kentte Ulu Cami'yi merkeze alan bir projedir. Alanda meydan yer almaktadır. Buradaki meydan mahalleyi ferahlatacak, ayrıca park ve oyun alanları da mevcut. Bakanlığın amacı güzel bir kentsel dönüşüm alanı oluşturmaktır. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla 2 yıl önce bu projenin adımları atılmaya başlandı. Şu anda inşaat devam etmekte. Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret AŞ, projeye kontrollük yapmaktadır." dedi.

Siirt'in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını belirten Bülbül, yıkılan binaların çoğunun ömrünü tamamladığını, kentsel dönüşümle depreme dayanıklı, örnek nitelikte yapılar inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Proje, yatay mimariye uygun planlandı

Bülbül, projenin yatay mimariye uygun olacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Burada amacımız, Siirt'te örnek bir proje oluşturmaktır. Siirt, birinci derece deprem bölgesinde olduğu için buradaki binaların çoğu mühendislik hizmeti almamış binalar. Dolayısıyla depreme dayanıklı binalar yapmış olacağız. Binalar, en fazla 4 ve 5 katlı olacak. Ticari bloklar ise 2 kat olarak planlandı. Hem yer altında hem meydanın etrafında otopark yapılacak. Projede 3 konut bloku, 4 de ticari blok yer almakta."

İki tescilli alanın korunduğu bölgede 56 konut, 90 iş yeri ve ticarethane, 160 araçlık otopark yapılacağını anlatan Bülbül, Bakanlığın örnek proje yaparak ileride vatandaşların katkısıyla tüm eski yapıların dönüştürülmesini planladığını dile getirdi.

Bülbül, "Geçen yıllarda bu yapılarda kalan vatandaşların bir kısmı, TOKİ'nin yaptığı konutlara yerleştirildi. Bir kısmı ise burada yapacağımız konutlara yerleşecek. Burada vatandaşların talepleri soruldu. Vatandaşlarda büyük bir memnuniyet söz konusu hatta diğer mahallelerde yaşayanlar, 'Bize ne zaman sıra gelecek?' diye soruyor. Bu mahallede yaşamayanlar, 'Biz de buradan ev alabilir miyiz?' diye soruyor." şeklinde konuştu.

Alanda 1112 fore kazık çakıldı

Temel kazısının devam ettiği alanda zeminin güçlendirildiğini belirten Bülbül, temelin altına 20 metre boyunda 1112 fore kazık çakıldığını söyledi.

Bülbül, zemin emniyeti alındıktan sonra temelin etaplar halinde yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlimiz, birinci derece deprem bölgesinde yer aldığı için sağlam, güzel ve konforlu bir mahalle oluşturmaya çalışıyoruz. Eski mahallelerde dar sokaklar vardı. Bu sokaklara ambulans ve itfaiye giremiyordu. Doğal gaz çalışması bile yapılamıyordu. Amacımız, çalışmaları hızlandırarak bu şehri daha konforlu, daha güzel bir hale getirmektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin paylaşım
Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 8 yıl geçti
Bakan Kurum, Adıyaman'da yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu
Marmara'daki müsilajla mücadeleye pina ve deniz çayırları desteği

Benzer haberler

Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Siirt'te eski yapılarıyla risk oluşturan Karakol Mahallesi kentsel dönüşümle yenileniyor

Siirtli 11 yaşındaki Eylül, boksta şampiyon babasının izinden gidiyor

TOKİ temmuzda 16 ilde 7 bin 358 konutu hak sahiplerine teslim etti

TOKİ temmuzda 16 ilde 7 bin 358 konutu hak sahiplerine teslim etti
Sıcaklıklar yurdun batı bölgeleri hariç mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Sıcaklıklar yurdun batı bölgeleri hariç mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için boşaltılan apartman yıkım sırasında çöktü

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için boşaltılan apartman yıkım sırasında çöktü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet