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Gündem

Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Karadeniz Ereğli K2 tipi cezaevindeki hükümlüler naklediliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şiddetli yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlülerden 39'unun, Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiğini bildirdi.

Merve Yıldızalp  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Karadeniz Ereğli K2 tipi cezaevindeki hükümlüler naklediliyor

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

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