Dolar
32.23
Euro
34.92
Altın
2,345.57
ETH/USDT
3,792.60
BTC/USDT
67,781.00
BIST 100
10,573.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cenevre’de bu yıl 77'ncisi düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi Uluslararası Konferansı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

SGK, şehit yakınlarından sağlıkta katılım payı ve ilave ücret alındığı iddialarını yalanladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), şehit yakınlarının sağlık hizmetlerinde ayrıcalıklarının kaldırılarak, katılım payı ve ilave ücret alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
SGK, şehit yakınlarından sağlıkta katılım payı ve ilave ücret alındığı iddialarını yalanladı

Ankara

SGK'den yapılan açıklamada, bugün bazı haber sitelerinde şehit yakınlarının "Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda oldukları"na dair ifadelerin yayımlandığı belirtilerek, bu ifadelerin doğru olmadığı kaydedildi.

Katılım payı ve ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri, haller ve kişilerin kanunla belirlendiği, ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sağlık Uygulama Tebliğinde de ilgili düzenlemelerin olduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu düzenlemelere göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerle bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ve harp malullüğü aylığı alanlarla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden katılım payı, 2330 sayılı kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerle bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ve harp malullüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlarla bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alınmamaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
SGK, şehit yakınlarından sağlıkta katılım payı ve ilave ücret alındığı iddialarını yalanladı
TBMM Genel Kurulunda İsrail'in Refah saldırısını kınayan tezkere kabul edildi
Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi için sağanak uyarısı
Nevşehir'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan esnaf yaralandı

Benzer haberler

SGK, şehit yakınlarından sağlıkta katılım payı ve ilave ücret alındığı iddialarını yalanladı

SGK, şehit yakınlarından sağlıkta katılım payı ve ilave ücret alındığı iddialarını yalanladı

Bakan Işıkhan'dan Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili açıklama

Kosova, Türkiye ile “Sosyal Güvenlik Anlaşması”nın müzakere edilmesini onayladı

SGK Başkanı Kaya: Kayıtlı istihdamı artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

SGK Başkanı Kaya: Kayıtlı istihdamı artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet