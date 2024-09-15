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Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın sınırları yeniden belirlendi

Kırşehir'in Mucur bölgesinde bulunan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın sınırları yeniden tespit edildi.

Hülya Ömür Uylaş  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın sınırları yeniden belirlendi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırları içinde bulunan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı sınırlarının yeniden belirlenmesine Milli Parklar Kanunu gereğince karar verildi.

Kararda, alanın yeni sınırlarını gösterir harita ile koordinatları da yer aldı.

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