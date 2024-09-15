Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın sınırları yeniden belirlendi
Kırşehir'in Mucur bölgesinde bulunan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın sınırları yeniden tespit edildi.
Ankara
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırları içinde bulunan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı sınırlarının yeniden belirlenmesine Milli Parklar Kanunu gereğince karar verildi.
Kararda, alanın yeni sınırlarını gösterir harita ile koordinatları da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.