Sertavul Geçidi'nde kar manzarası havadan görüntülendi
İç Anadolu ile Akdeniz bölgesini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde karla kaplanan alanlar güzel görüntüler oluşturdu.
Karaman
Yaklaşık 1650 rakımda yer alan geçitte, kış mevsimi boyunca kar etkili oluyor.
Geçitte, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan alanlar, güzel görüntü oluşturdu.
Beyaza bürünün geçit, dronla görüntülendi.