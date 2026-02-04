Dolar
Gündem

Sertavul Geçidi'nde kar manzarası havadan görüntülendi

İç Anadolu ile Akdeniz bölgesini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde karla kaplanan alanlar güzel görüntüler oluşturdu.

Ömer Tarsuslu  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Sertavul Geçidi'nde kar manzarası havadan görüntülendi Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Karaman

Yaklaşık 1650 rakımda yer alan geçitte, kış mevsimi boyunca kar etkili oluyor.

Geçitte, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan alanlar, güzel görüntü oluşturdu.

Beyaza bürünün geçit, dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
