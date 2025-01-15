Dolar
35.49
Euro
36.57
Altın
2,685.34
ETH/USDT
3,214.60
BTC/USDT
97,083.00
BIST 100
9,692.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Serenay Sarıkaya, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturma kapsamında ifade verdi

Oyuncu Serenay Sarıkaya, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesi alındı.

Zeynep Yeşildal  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Serenay Sarıkaya, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturma kapsamında ifade verdi

İstanbul

Oyuncu Serenay Sarıkaya, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncu Sarıkaya, "tanık" sıfatıyla ifade vermek için savcılığa geldi.

Talimat Bürosu'nda yaklaşık 30 dakika kalan Sarıkaya, kendisini bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaların iftira ve yalan olduğunu savundu.

Gerçek dışı iddiaların son bulması için ifadesine başvurulduğunu belirten Sarıkaya, "Hiçbir problem yok. Benim adıma yönlendirilen bütün iddialar, iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Şu an soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok." dedi.

Sarıkaya, bir basın mensubunun yönelttiği "İtibar zedelenmesi mi var? Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, "Şüphesiz ki dişimle tırnağımla bugünlere gelmişim. Bir itibarsızlaştırma çabası sorun değil. Böyle olmaz bu işler. Zaten açık, net bir şekilde gerçek ortada. O yüzden ifademizi verdik, gidiyoruz." diye konuştu.

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Deprem bölgesinde kış yardımlarımız martın sonuna kadar devam edecek
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
İHH, Suriye'ye geçen yıl 1194 tır yardım malzemesi gönderdi
Serenay Sarıkaya, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturma kapsamında ifade verdi
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı

Benzer haberler

Serenay Sarıkaya, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturma kapsamında ifade verdi

Serenay Sarıkaya, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturma kapsamında ifade verdi

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon gözaltına alındı

İstanbul Barosu Başkanı ile yönetimi hakkında yeniden seçim talebiyle dava

"AB, ABD teknoloji şirketlerine karşı açılan davaları gözden geçirecek" iddiası

"AB, ABD teknoloji şirketlerine karşı açılan davaları gözden geçirecek" iddiası
Menajer Ayşe Barım'a yönelik başlatılan soruşturmada Serenay Sarıkaya tanık olarak dinlenecek

Menajer Ayşe Barım'a yönelik başlatılan soruşturmada Serenay Sarıkaya tanık olarak dinlenecek
Hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı

Hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet