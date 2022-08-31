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Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümünde kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana geldi Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun’da devam ediyor.
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Gündem, TEKNOFEST

Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda olduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu yaptı

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda bulunduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

Cihan Okur   | 31.08.2022
Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda olduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu yaptı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım - AA

Amasya

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, ikinci gününde devam ediyor. Pilot Murat Özpala ile Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilotluğundaki Hürkuş, Akıncı ile Samsun semalarında kol uçuşu yaptı.

Test uçuşu sonrası konuşan Bayraktar, "Tarihte ilk defa biri insansız iki uçakla uçuş gerçekleştirdi." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de etkinlikler, 4 Eylül'e kadar sürecek.


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