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"Selanik'ten Anıtkabir'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk" sergisinde 133 özel fotoğraf yer alıyor

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen, "Fotoğrafları seçerken, askeri yönünü gösteren fotoğraflardan ziyade halk arasındaki Atatürk fotoğraflarını tercih ettik." dedi.

Orhan Onur Gemici   | 10.11.2022
"Selanik'ten Anıtkabir'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk" sergisinde 133 özel fotoğraf yer alıyor

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Selanik'ten Anıtkabir'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk" fotoğraf sergisi açıldı.

Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk'ü, vefatının 84'üncü yılında fotoğraflarla anlatmak istediklerini belirterek, Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar olan süreci anlatan 133 fotoğrafı seçerek sergiyi oluşturduklarını söyledi.

Özgen, sergide, Atatürk'ün Selanik'teki evi, aile fotoğrafları, öğrenciliği, Trablusgarp, Suriye gibi görev yaptığı yerlerde, inkılap dönemindeki yurt içi gezilerinde ve fabrika açılışlarında, resmi cenaze töreni, cenazesinin Dolmabahçe'den alınarak, Ankara'daki Etnografya Müzesi'ne oradan da Anıtkabir'e nakledildiği anlara ilişkin fotoğrafların yer aldığını anlattı.

"Fotoğrafları seçerken askeri yönünü gösteren fotoğraflardan ziyade halk arasındaki Atatürk fotoğraflarını tercih ettik." diyen Özgen, kamuoyu tarafından daha az bilinen fotoğrafları seçmeye gayret gösterdiklerini anlattı.

Özgen, sergiyi oluşturan fotoğrafların, başkanlığını yaptığı merkezin arşivinin yanı sıra Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivleri ile Cumhurbaşkanlığı müze köşk fotoğraf kataloğundan seçildiğini söyledi.

Yüksel Özgen, "Sergide şunu önemsedik, az bilinen fotoğraflar olmasının ötesinde hayatın her alanında Atatürk'ü göstermeye çalıştık. Cephede, arkadaş ortamında, Çankaya Köşkü'nün bahçesinde, vapurda, manevi kızıyla arkadaşının kızının düğünündeki Atatürk'ü ve cenazesine Türk halkının göstermiş olduğu ilgiyi gösteren fotoğrafları koyduk." ifadelerini kullandı.

Açılışı bugün yapılan serginin, 30 Kasım'a kadar 09.00-18.00 saatlerinde ücretsiz şekilde gezilebileceğini belirten Özgen, tüm vatandaşları sergiye davet etti.


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