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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Abana ilçesinde jandarmadan sahil temizliği

Semih Yüksel   | 08.09.2021
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Abana ilçesinde jandarmadan sahil temizliği

Kastamonu

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi sonrası Ezine Çayı'nın Karadeniz sahilindeki Abana ilçesine taşıdığı çöpler, jandarma tarafından temizlendi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ve asayiş timlerinden oluşan 241 personel liman bölgesinden başlayarak, ilçe merkezine kadar olan kısımda çevre temizliği yaptı.

Sahilde geniş bir alana yayılan çöpleri büyük bir titizlikle toplayan jandarma personeli, plajı sel felaketinden önceki görüntüsüne kavuşturdu.

Vatandaşlardan Tayfun Abana, AA muhabirine, bölgedeki sel felaketi sonucunda ağaç parçaları ve çöplerin ilçede sahile vurduğunu söyledi.

Sahilin temizlenmesi noktasında büyük bir gayret gösteren jandarma personeline teşekkür eden Abana, "11 Ağustos'ta yaşadığımız sel felaketi sonucunda denizlerimizde kirlilik oldu, ağaçlarla çöple doldu. Bugün itibarıyla komandolarımız, askerlerimiz ilçemize gelerek deniz kenarında ciddi bir temizlik yaptı, kendilerine minnettarız." diye konuştu.


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