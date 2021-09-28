Dolar
8.88
Euro
10.37
Altın
1,740.14
ETH/USDT
2,941.50
BTC/USDT
42,365.00
BIST 100
1,382.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen zirveye video mesajla katıldı
logo
Gündem

Sel felaketinin 48'inci gününde Sinop'ta kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor

Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 28.09.2021
Sel felaketinin 48'inci gününde Sinop'ta kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor

Sinop

İlçede 11 Ağustos'taki selin ardından kayıp ihbarında bulunulan 16 kişiden henüz bulunamayan 6'sı için arama çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince selde 40 evin yıkıldığı Babaçay köyü havzası ile çay ve dere yataklarında arama tarama faaliyeti yürütülüyor.

Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, ile Jandarma Arama ve Kurtarma ekipleri ise bölgede hava ve denizden arama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Tüm çabalara rağmen ekipler, sel felaketinin 48'inci gününde kayıp 6 kişiye ilişkin henüz bir ize rastlayamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erdoğan: Dezavantajlı kitlelerin kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi ahlaki açıdan zaruridir
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kovid-19 aşı ve test sonucu bilgisinin işlenmesini kanuna aykırı bulmadı
Japonya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL, 1 Ekim'de kaldırılacak
DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmalarına tekrar başlayacak
Bakan Koca: Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak okulların açık kalması gerektiğini düşünüyoruz

Benzer haberler

Sel felaketinin 48'inci gününde Sinop'ta kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor

Sel felaketinin 48'inci gününde Sinop'ta kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor

Ayancık'ta ev ve iş yerlerinden 16 milyon metreküp çamur ve su tahliyesi yapıldı

Bozkurt ve Ayancık'ta yüz yüze eğitim başladı

Kastamonu'da sel felaketinin yaraları jandarmanın desteğiyle sarıldı

Kastamonu'da sel felaketinin yaraları jandarmanın desteğiyle sarıldı
Sinop'taki sel felaketinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sinop'taki sel felaketinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi