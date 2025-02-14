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Şehit Uzman Çavuş Oktay, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin kuzeyindeki bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın (32) cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Fırat Özdemir  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Şehit Uzman Çavuş Oktay, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Gaziantep Havalimanı'ndaki törenin ardından askeri uçakla İzmir'e ulaştırılan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri cenaze aracıyla Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camii'ne getirildi.

Burada dua edilerek helallik alınmasının ardından İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Cenaze namazının ardından top arabasıyla bir süre taşınan şehidin naaşı, babasının mezarının bulunduğu Buca ilçesindeki Kaynaklar Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene şehit Oktay'ın annesi Hori Oktay, kardeşleri ve aile yakınlarının yanı sıra Vali Süleyman Elban, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ile çok sayıda askeri personel ve vatandaş katıldı.

Oktay'ın 10 kardeşinin bulunduğu, nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı ve babasının 2010 yılında kalp hastalığından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.

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