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Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Sergen Sezgin, Fatih Çapkın, Emin Alper   | 12.11.2022
Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Sergen Sezgin / AA

Bursa

Şehit Yıldız'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı. Cenaze, daha sonra Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çatalsöğüt Mahallesi'ne götürüldü.

Şehidin babası Mehmet, annesi Zeynep, kardeşleri Yunus ve Kezban Sevinç, mahalle camisinin bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından yakında bulunan evlerine getirildi. Yeniden helallik alınması sırasında şehidin ailesi ve nişanlısı, giydikleri askeri üniformayla tabuta sarıldı.

Şehidin cenazesi, köy mezarlığına götürülerek defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

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