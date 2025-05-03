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Spor

DJ Mahmut Orhan, Bursaspor yararına binlerce kişiye konser verdi

DJ Mahmut Orhan, Bursaspor Kulübü yararına konser verdi.

Sergen Sezgin, Elif Özlem Çelikler  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
DJ Mahmut Orhan, Bursaspor yararına binlerce kişiye konser verdi Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Konserleriyle dünya çapında tanınan Bursa doğumlu Mahmut Orhan, Bursaspor'a destek ve şampiyonluk kutlamaları kapsamında kente geldi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda düzenlenen konsere katılan Mahmut Orhan, yeşil-beyazlı taraftarın ve sevenlerinin karşısına çıktı.

Binlerce kişi, ışık şovları ve müziklerle konsere eşlik etti.

Bursasporlu futbolcuların da katıldığı konserde ayrıca, yeni sezon formalarının tanıtımı gerçekleştirildi.

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