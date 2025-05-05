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Kültür

Oyuncu Naşit Özcan, 8 Mayıs'ta son yolculuğuna uğurlanacak

Komik-i Şehir Naşit Bey'in torunu usta oyuncu Selim Naşit'in oğlu, Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan, 8 Mayıs'ta son yolculuğuna uğurlanacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Oyuncu Naşit Özcan, 8 Mayıs'ta son yolculuğuna uğurlanacak

İstanbul

İki ay önce beyin kanaması geçiren oyuncu Özcan, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, sanatçının vefatına ilişkin "Değerli İBB Şehir Tiyatroları sanatçısı Naşit Özcan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." açıklamasını yaptı.

İBB Şehir Tiyatrolarından alınan bilgiye göre, Özcan için 8 Mayıs saat 11.00'de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlenecek.

Sanatçı, aynı gün Üsküdar Şakirin Camii'nde öğlen, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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