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Kültür

Şinasi Yurtsever'in rol aldığı son yapım "% İKİ" tabii'de izleyicilerle buluştu

TRT'nin dijital platformu tabii, plaza dünyasının absürt ve mizahi yanlarını ekrana taşıdığı yeni orijinal dizisi "% İKİ"yi izleyicilerin beğenisine sundu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Şinasi Yurtsever'in rol aldığı son yapım "% İKİ" tabii'de izleyicilerle buluştu

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, komedi türündeki dizi, yılların esnafı Mesut'un plaza hayatındaki absürt ve eğlenceli maceralarını konu ediniyor.

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Cem Gelinoğlu'nun hazırcevaplığı ve pratik zekasıyla şirketin kurumsal düzenini altüst eden Mesut karakterini canlandırdığı dizide, Yusuf Çim, Bahar Şahin, Merih Öztürk, Müfit Kayacan, Utku Ateş, Nilay Erdönmez, Eray Kaman ve Hülya Duyar yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca kısa süre önce vefat eden, Türk tiyatrosunda ve sinemasında önemli izler bırakan usta oyuncu Şinasi Yurtsever bulunuyor. Yurtsever'in yer aldığı son yapım olan dizinin yönetmen koltuğunda Koray Şahin ve Murat Kaman oturuyor.

"% İKİ"nin senaryosunu ise Murat Kaman ve Koray Şahin'in yanı sıra Eray Kaman kaleme aldı. Dizinin konusu özetle şöyle:

"Antalya'da esnaflık yapan Mesut, babasının ortaklarından olduğu büyük bir şirketin satılmasına karar verilmesiyle İstanbul'a gelir. Ancak hisse devri için geldiği şirkette yaşadıkları, planlarını değiştirmesine neden olur. Bir anda kendini plaza hayatının içinde bulan Mesut, kurumsal dünyanın karmaşık ilişkileriyle başa çıkmaya çalışırken olaylar hızla absürt ve kahkaha dolu bir hal alır."



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