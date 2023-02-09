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Seferihisar'da deniz 30 metre çekildi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi.

Cemrecan Tutar   | 09.02.2023
Seferihisar'da deniz 30 metre çekildi Fotoğraf: Cemrecan Tutar/AA

İzmir

İlçedeki plajların bazı noktalarında su çekilmesine bağlı olarak adacıklar oluştu, yosunlar ortaya çıktı.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergin Ulutaş, AA muhabirine, verileri detaylı bir şekilde incelediklerini ve çekilmenin olası bir deprem ile ilgili olmadığını belirtti.

Deniz içi faylanma sonucu meydana gelen depremlerin hemen ardından oluşabilecek bir tsunaminin kıyılara gelmesinden önce depremin olduğu alanlara yakın yerlerde deniz çekilmeleri gözlemlediğini belirten Ulutaş, şöyle dedi:

"Her deniz çekilmesi bir tsunami habercisi değil. Burada gözlemlenen deniz çekilmesi ise deprem ile ilgili değildir. Çünkü çekilme belirli aralıklarla yavaş yavaş gelişmiş ve devamlılık göstermektedir. Bir süre sonrada asıl haline gelecektir. Bu durumu irdelemek için aralık ayının başından beri bölgedeki gelgit seviyesi incelendi ve son günlerde normal seviyenin altın düzenli azalan bir düşüş görüldü. Gelgitler yerküremizin uydusu Ay'ın çekim etkisinden dolayı olağan deniz seviyesi değişimlerinin. Bu olağanlığın altı veya üstü çoğunlukla 'storm surge' dediğimiz kuvvetli rüzgar oluşumunun öncesinde veya sonrasında gözlemlenebilir. Bölgede birkaç gün önce gemileri dahi alabora eden fırtınanın etkisi bunun sebeplerinden olabilir. Olası bir deprem ile ilgili değildir."

İlçede deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi.

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