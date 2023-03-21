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Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Fatma Sevinç Çetin  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu kabul edilenlere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, alfabetik sıraya göre, Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın kanunda aranan şartları taşıdıkları anlaşıldığından başvuruları kabul edildi.

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