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Savunma Sanayii Başkanı Görgün liderliğindeki heyet Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Türk savunma sanayisi olarak bizler, her daim ve her koşulda Azerbaycan devletinin ve halkının yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Tolga Yanık  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Savunma Sanayii Başkanı Görgün liderliğindeki heyet Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirdi

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sektör temsilcilerinden oluşan heyetle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün başlayan ve bugün devam eden ziyaret kapsamında; şehitlik ziyaretinin yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vugar Mustafayev, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve üst düzey yetkililer ile görüşmeler yapıldı.

Program kapsamında; büyükelçilik, fabrika ve ofis ziyaretleri de gerçekleştirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in makamında gerçekleşen ziyarete; Prof. Dr. Haluk Görgün liderliğinde, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASFAT Genel Müdürü Behçet Karataş, Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Repkon Grup Başkanı İbrahim Külekçi'den oluşan heyet katılım sağladı. Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasındaki işbirliği potansiyelinin derinleştirilmesine yönelik görüşme yapıldı.

"Azerbaycan ile birlikte üreterek gelişeceğiz"

Ziyaret süresince; Türk savunma sanayisi firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri, Azerbaycan yetkililerine sunuldu ve işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Haluk Görgün, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a gerçekleştirdikleri çalışma ziyareti kapsamında, sektör temsilcileriyle birlikte iki gün boyunca devam eden yoğun bir mesaiyi tamamladıklarını ifade etti.

Ziyaret programı kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i makamında ziyaret ederek, "iki devlet, tek millet" şiarıyla, olası yeni projeleri ve işbirliği fırsatlarını masaya yatırdıklarını aktaran Görgün, "Kendilerine nazik davetleri ve kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum. Türk savunma sanayisi olarak bizler, her daim ve her koşulda Azerbaycan devletinin ve halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan ile iki devlet, tek millet olarak birlikte üreterek gelişeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk savunma sanayisi firmaları ile Azerbaycan arasında olası yeni projelerle işbirliği potansiyelinin geliştirilmesi, derinleştirilmesine zemin hazırlamayı hedefleyen ziyaret süresince, ev sahibi ülke yetkilileriyle görüşmeler yapıldı.

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