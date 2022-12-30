Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,820.19
ETH/USDT
1,196.20
BTC/USDT
16,562.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Savunma Sanayii Başkanı Demir: SİPER füzesi 100 kilometre menzili aştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER Ürün-1 Sistemi'nden güdümlü test füzesiyle, 100 kilometreyi aşan menzildeki hedefin başarıyla vurulduğunu bildirdi.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 30.12.2022
Savunma Sanayii Başkanı Demir: SİPER füzesi 100 kilometre menzili aştı

Ankara

İsmail Demir, Twitter hesabından, SİPER Ürün-1 Sistemi'nin atışına ilişkin paylaşım yaptı.

30.12.2022

Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki #SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu.

Savunma sanayisinden Türkiye Yüzyılı'na girerken millete yeni yıl hediyesi vurgusu yapan Demir, "Uzun menzilli hava ve füze savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sistemi'nden güdümlü test füzesiyle 100 kilometreyi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Savunma Sanayii Başkanı Demir: SİPER füzesi 100 kilometre menzili aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez ile telefonda görüştü
İzmir'de petrokimya tesisinde gaz sızıntısından etkilenen 9 işçiden 1'i öldü
İzmir'de inşaatta yaşanan vinç kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Hazırlıkları tamamlanan Ilgaz Dağı'nda kayakseverler kar bekliyor

Benzer haberler

Savunma Sanayii Başkanı Demir: SİPER füzesi 100 kilometre menzili aştı

Savunma Sanayii Başkanı Demir: SİPER füzesi 100 kilometre menzili aştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet