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Sarıyer'de bir yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz çaldığı iddia edilen 7 kişi yakalandı

Sarıyer'de bir yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz çalınmasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlyas Kaçar, Emrah Gökmen  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Sarıyer'de bir yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz çaldığı iddia edilen 7 kişi yakalandı

İstanbul

Kireçburnu Mahallesi'ndeki bir yalından dün gece 150 milyon lira değerinde döviz çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, yaptığı çalışma sonucu hırsızlık olayıyla ilgili kimliklerini belirdiği 7 zanlıyı Tekirdağ ve İstanbul'da yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Sarıyer'deki bir yalıya dün gece giren kar maskeli şüpheliler evin içindeki kasaları açarak 150 milyon lira değerinde olduğu iddia edilen dövizi çuvallara koyarak kaçmıştı. Sabah eve gelen çalışanlar hırsızlığı fark edip polise bildirmişti.

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