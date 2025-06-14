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Dünya

İsviçre'de eski belediye başkanı hırsızlık suçlamasıyla yargılanıyor

İsviçre’nin Zürih kantonuna bağlı Fallanden Belediyesi eski Başkanı C.B., kamu fonlarını zimmetine geçirmek, belediyeye ait kredi kartını özel harcamaları için kullanmak ve hırsızlık gibi suçlamalarla yargılanıyor.

Muhammet İkbal Arslan  | 14.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
İsviçre'de eski belediye başkanı hırsızlık suçlamasıyla yargılanıyor

Cenevre

Yerel basında yer alan habere göre, 2023’te görevinden istifa eden eski belediye başkanı C.B., Zürih Yüksek Mahkemesi'nde (Obergericht) hırsızlık ve görevini kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

Mahkeme belgelerine göre C.B., belediyeye ait kredi kartını yıllar boyunca özel harcamaları için kullanmakla suçlanıyor. Bu harcamalar arasında alışveriş, restoran faturaları ve özel etkinlikler gibi giderler bulunuyor.

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C. B., kamu fonlarını zimmetine geçirmek ve hırsızlık suçlamalarıyla da yargılanıyor.

İlk Derece Mahkemesi, bu eylemlerin "sistematik ve kasıtlı" şekilde yapıldığına hükmetmiş ve sanığı 22 ay koşullu hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık C.B., Zürih Yüksek Mahkemesi’ndeki ifadesinde suçlamaları kısmen kabul etmekle birlikte, kasıtlı hareket etmediğini ve durumun bir "karışıklıktan" ibaret olduğunu savundu.

Savcılık makamı ise sistematik nitelik taşıyan bu eylemlerin açıkça zimmete geçirme olduğunu belirterek cezanın onanmasını talep etti.

Kamuoyunda büyük tepki ve güven kaybı yaşanıyor

Yaşanan olay kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, özellikle bir belediye başkanının kamu kaynaklarını şahsi menfaatleri için kullanmasının kamusal güveni zedelediği belirtiliyor.

Fallanden Belediyesi, olayın ardından iç denetim süreçlerini gözden geçirdiğini ve benzer durumların tekrarlanmaması için yeni önlemler aldığını duyurdu.

Zürih Yüksek Mahkemesi’nin kararını gelecek haftalarda açıklaması bekleniyor.

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