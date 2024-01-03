Dolar
29.77
Euro
32.50
Altın
2,038.19
ETH/USDT
2,207.50
BTC/USDT
42,435.00
BIST 100
7,429.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güçleri, Kudüs Cebel Mukaber kasabasında, baskın düzenleyerek gözaltına aldıkları ailenin evini iş makinalarıyla yıkıyor
logo
Gündem

Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliği'ne özel tren seferi yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı ile Gençlik ve Spor bakanlıkları koordinesinde 5-7 Ocak'ta düzenlenecek "Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri" kapsamında, "Özel Sarıkamış Treni" seferi düzenlenecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliği'ne özel tren seferi yapılacak Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve on binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri için hazırlıkların sürdürüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının koordinesinde 2023'te başlatılan özel çalışmanın 2024'te de tekrarlanacağına işaret edilen açıklamada, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında gençlerin, sporcuların ve sanatçıların birlikte kültür yolculuğu yapacağı Özel Sarıkamış Treni seferinin gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, özel seferin, Ankara Tren Garı'ndan 5 Ocak Cuma günü saat 10.40'ta hareket edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tren, Sarıkamış'tan Ankara'ya 7 Ocak Pazar günü saat 17.50'de hareket edecek. Özel tren, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum'dan geçerek Kars Sarıkamış'a ulaşacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ heyetini kabul etti
Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliği'ne özel tren seferi yapılacak
Türk Kızılayın 2'nci gemiyle gönderdiği yardım malzemeleri tırlarla Gazze'ye ulaştırılıyor
Bodrum'da ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışılan kaçak inşaat tespit edildi

Benzer haberler

Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliği'ne özel tren seferi yapılacak

Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliği'ne özel tren seferi yapılacak

Geçerli ruhsatı olmayan gemilere uygulanacak para cezaları düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1071 sözleşmeli personel alımı yapacak

Milli sporcular, 2023 yılında 7 bin 418 madalya kazandı

Milli sporcular, 2023 yılında 7 bin 418 madalya kazandı
"Hiperaktif" tanısıyla muaythaiye yönlendirilen Ezgi sağlığına kavuştu, başarıya ulaştı

"Hiperaktif" tanısıyla muaythaiye yönlendirilen Ezgi sağlığına kavuştu, başarıya ulaştı
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 2024 yılını 'Hareketlilik Yılı' ilan ediyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 2024 yılını 'Hareketlilik Yılı' ilan ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet