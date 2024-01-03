Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliği'ne özel tren seferi yapılacak
Ulaştırma ve Altyapı ile Gençlik ve Spor bakanlıkları koordinesinde 5-7 Ocak'ta düzenlenecek "Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri" kapsamında, "Özel Sarıkamış Treni" seferi düzenlenecek.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve on binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri için hazırlıkların sürdürüldüğü bildirildi.
Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının koordinesinde 2023'te başlatılan özel çalışmanın 2024'te de tekrarlanacağına işaret edilen açıklamada, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında gençlerin, sporcuların ve sanatçıların birlikte kültür yolculuğu yapacağı Özel Sarıkamış Treni seferinin gerçekleştirileceği aktarıldı.
Açıklamada, özel seferin, Ankara Tren Garı'ndan 5 Ocak Cuma günü saat 10.40'ta hareket edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Tren, Sarıkamış'tan Ankara'ya 7 Ocak Pazar günü saat 17.50'de hareket edecek. Özel tren, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum'dan geçerek Kars Sarıkamış'a ulaşacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.