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Yaşam

Kamp için Hakkari'ye gelen gençler, yörenin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları" programı kapsamında Hakkari'ye gelen gençler, tarihi ve doğal zenginlikleri görüyor, yörenin kültürünü tanıma fırsatı buluyor.

Sayim Harmancı  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
Kamp için Hakkari'ye gelen gençler, yörenin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Kamplarla gençlerin, ülkenin tarih ve medeniyet mirasıyla buluşturulması, milli tarih bilincinin kazandırılması ve gençler arasında dayanışma duygusunun geliştirilmesi amaçlanıyor.

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Bu kapsamda Konya ve Aksaray'dan kente gelen 16-25 yaş aralığındaki 61 genç, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri ile kamp liderleri eşliğinde 4 gün süren etkinliklere katılıyor.

2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde Kamp Eğitim Merkezi'ne dönüştürülen otelde ağırlanan gençler, görevliler ile kamp liderleri eşliğinde etkinliklere katıldı, Meydan Medresesi ve Seyir Tepesi'ni gezdi.

Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı Uludoruk ve buzulların da bulunduğu Cennet Cehennem Vadisi'ne de gelen gençler, Mergan Yaylası'nda yürüyüş yaptı, Ağaçdibi Şelalesi'nin olduğu bölgede keyifli zaman geçirdi.

"Dolu dolu bir kamp programı yapacağız"

Program sorumlusu Hamza Turan, AA muhabirine, Aksaray ve Konya'dan gelen öğrencilerle kentteki tarihi mekanları ve doğal güzellikleri gezdiklerini söyledi.

Kardeşlik iklimi adı altında gençlere yönelik geziler düzenlendiğini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Gençlerimize Hakkari'yi tanıtıyoruz. Bugün gençlerle medrese gezisini yaptık, seyir terasını gezdik. Cennet ve Cehennem Vadisi'ni de gezeceğiz. Dolu dolu bir kamp programı yapacağız. Gelen kampçılarımıza yöreyi tanıma fırsatı sağlıyoruz. Kardeşlik köprüleri kuruyoruz. Gençlerimizden çok güzel ve olumlu dönüşler var. Kentin doğasını çok beğendiler. Özellikle dağlık alanlardaki muhteşem manzaraları görünce çok beğendiler. Televizyonlardan gördüğümüzden daha güzel burası. Bakanlığımız tarafından her hafta birçok gence burayı tanıma fırsatı sunuluyor."

"Havası, suyu güzel"

Konya'dan gelen Mustafa Kocaş ise yeni yerler keşfettiği için heyecanlı olduğunu ve burayı çok beğendiğini dile getirdi.

Bakanlığın uyguladığı projenin çok yararlı olduğunu ifade eden Kocaş, "Çok fazla faaliyet yapılıyor. Bütün gençlerimizin bu imkanlardan yararlanmasını öneriyorum. Batıdan gelen biri olarak buranın kültürel ve sosyal ağını öğreniyorum. Yöresel lezzetlerini, kültürünü tanıyorum. Bu geziden çok memnunum." dedi.

Mehmet Serkan Öztürk de Mergabütan Kamp Eğitim Merkezi'nde hem kış hem de yaz faaliyetlerinin devam ettiğine işaret ederek, "Burası genel olarak dağlık. Güzel buldum. Havası, suyu güzel. Etnografya müzesi olarak hizmet veren medreseye geldik. Doğal güzellikleri geziyoruz. Güzel zaman geçireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

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