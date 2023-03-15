Dolar
18.99
Euro
20.03
Altın
1,935.54
ETH/USDT
1,625.30
BTC/USDT
24,223.00
BIST 100
5,121.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşındaki Gent maçına davet edilen kulüp başkanları, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Şanlıurfa'nın Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolda sel nedeniyle çökme

Şanlıurfa'nın Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolda sel nedeniyle çökmeler meydana geldi, kontrolden çıkan tır devrilerek suda kayboldu.

Cebrail Caymaz, Rauf Maltaş  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Şanlıurfa'nın Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolda sel nedeniyle çökme Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

Şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ilçesinde sel ve su baskını etkili oluyor. İlçedeki Yalıntaş deresinin taşması sonucu ilçeyi Hilvan'a bağlayan kara yolu su altında kaldı. Yol, çökmeler nedeniyle ulaşıma kapandı.

Öte yandan yolda sel sularına rağmen ilerlemeye çalışan Emin Ergün (20) yönetimindeki tır, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilme anı cep telefonlarıyla görüntülenen tır, sel sularına kapıldı. Ergün'ün kurtarılması ve tırın bulunması için Atatürk Barajı Gölü kıyısında botlarla arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, yaptığı açıklamada, iki gündür devam eden sağanağın sele dönüştüğünü, ekiplerin ihbarlara müdahale etmeye çalıştığını belirtti.

Sel nedeniyle Hilvan yolunda çökmeler oluştuğunu aktaran Aksoy, bölgeden geçerken çökme sonucu devrilen tırın gözden kaybolduğunu, dorsenin en son Fırat Nehri yakınlarında görüldüğüne ilişkin bilgiler geldiğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında çantası bulunan tır sürücüsü Emin Ergün'ün dayısı Yusuf Ergün, AA muhabirine, yeğeninin Diyarbakır'a götürdüğü yükü boşalttıktan sonra tırla eve gelirken sele kapıldığını, sağ salim bulunması için dua ettiklerini söyledi.

Sürücünün yakınlarının bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkanı bölgede incelemeler yaptı

Bozova Kaymakamı Akın Oruç ile Belediye Başkanı Suphi Aksoy da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Sürücünün yakınlarıyla görüşen Kaymakam Oruç, dron, bot ve karada jandarma tarafından geniş çaplı arama kurtarma çalışması yürütüldüğünü kaydetti.

Oruç, Bozova'ya ayrıca Ankara'dan da destek ekip istediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı
Mehmetçik Şanlıurfa'da selde mahsur kalanların kurtarılması için köprü kurdu
Ukrayna, Tahıl Anlaşması hususunda desteği için Türkiye’ye teşekkür etti
Bakan Ersoy, Malatya'da çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi

Benzer haberler

Şanlıurfa'nın Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolda sel nedeniyle çökme

Şanlıurfa'nın Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolda sel nedeniyle çökme

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu

İklim değişikliği, sel ve kuraklık görülme sıklığı ve şiddetini artırdı

Mehmetçik'ten Adıyaman'daki selden etkilenenlere yardım

Mehmetçik'ten Adıyaman'daki selden etkilenenlere yardım
Mehmetçik, Şanlıurfa'da sel nedeniyle mahsur kalanların tahliyesi için köprü kurdu

Mehmetçik, Şanlıurfa'da sel nedeniyle mahsur kalanların tahliyesi için köprü kurdu
Karaismailoğlu: Adıyaman'da 160 kişilik ekibimiz 25 kilometrelik alanda arama faaliyetlerine devam ediyor

Karaismailoğlu: Adıyaman'da 160 kişilik ekibimiz 25 kilometrelik alanda arama faaliyetlerine devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet