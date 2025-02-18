Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi
Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı trafik kazası başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Aynı istikamette seyreden 2 araç da kazaya karıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA
Kaza anı ise başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde sol şeritte bekleme yapan otomobile başka aracın çarpması ardından 2 otomobilin de kazaya karışması yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.