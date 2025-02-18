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Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi

Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı trafik kazası başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.

Cebrail Caymaz  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi

Şanlıurfa

Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Aynı istikamette seyreden 2 araç da kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.


Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Kaza anı ise başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde sol şeritte bekleme yapan otomobile başka aracın çarpması ardından 2 otomobilin de kazaya karışması yer alıyor.

18.02.2025


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Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi

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