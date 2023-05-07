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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 4 çocuğun cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da içinde 5'i çocuk 6 kişinin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda 4 çocuğun cesedine ulaşıldı.

Eşber Ayaydın, Yasin Dikme  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 4 çocuğun cesedine ulaşıldı Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

Alınan bilgiye göre, Hasan Çetin yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobil, Merkez Haliliye ilçesi Ulubağ Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine itfaiye, polis, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine dalgıç polisler ve aracın çıkarılması için vinç de sevk edildi.

Sürücünün eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm (1) Çetin'in içinde bulunduğu tahmin edilen otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Otomobilde, isimleri henüz belirlenemeyen 4 çocuğun cesedine ulaşıldı.

Bölgede anne ve bir çocuğun aranmasına devam edilirken, sürücünün ise kaza sırasında kendisini otomobilden atarak kurtulduğu belirtildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Hasan Çetin'in ayağında kırık olduğu bildirildi.

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