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Şanlıurfa'da okullar bölgesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okullar bölgesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Reşit Dağ, Müslüm Etgü   | 24.10.2022
Şanlıurfa'da okullar bölgesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı Fotoğraf: Reşit Dağ/AA

Şanlıurfa

Germen Mahallesi Ceylanpınar Caddesi'ndeki okulların bulunduğu bölgede husumetli ailelerin çocukları arasında çıkan tartışma, ailelerinin de karıştığı silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kavgada yaralanan 16 kişi sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan S.Y. ve Ö.F.C. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri bölgede ve hastane çevresinde yoğun önlem alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin olay yerinde tüm güvenlik önlemlerini aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Germen Mahallesi'nden husumetli iki aile arasında, çocukların tartışması sonucu başlayan kavgaya ailelerin de dahil olması neticesinde olay esnasında yaralanan S.Y. ve Ö.F.Ç. adlı vatandaşlarımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Olayda 14 vatandaşımız da yaralanmış olup yaralıların tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili faillerden tamamı yakalanmış olup, olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 adet ateşli silah ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olay yerinde tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır."

Olayla ilgili yayın yasağı getirildi

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olaya ilişkin yayın yasağı geldiği aktarılarak, şunlara yer verildi:

"Viranşehir İlçesi Ceylanpınar Yolu üzeri meydana gelen silahla kasten adam öldürme - kasten yaralama olayına ilişkin Viranşehir Sulh Ceza Hakimliğinin 24.10.2022 tarihli ve 2022/ 2490 sayılı kararıyla, kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından söz konusu olayla ilgili çekilen tüm görüntülere 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3/2 maddesi uyarınca Basın ve Yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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