Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında kalan işçiler aranıyor
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Gaziantep
Bahçelievler Mahallesi'ndeki kanalizasyon çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yolun etrafına yığılan topraklar işçilerin üzerine göçtü.
İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Toprak altında 3 işçinin kaldığı tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.