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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçiler için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerinden yayındayız. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçiler çıkartıldı -VTR-
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Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında kalan işçiler aranıyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Şafak Sağ  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında kalan işçiler aranıyor

Gaziantep

Bahçelievler Mahallesi'ndeki kanalizasyon çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yolun etrafına yığılan topraklar işçilerin üzerine göçtü.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Toprak altında 3 işçinin kaldığı tahmin ediliyor.

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