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Şanlıurfa'da Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 162 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Eşber Ayaydın  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Şanlıurfa'da Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalandı Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan ve 2013'de Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalandı.

Silahlı yağma, uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan 19'u hükümlü toplam 47 kişi, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın 2013'de dolandırılması olayının şüphelilerinden olan ve hakkında "silahlı yağma ve dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K'nin de operasyonda yakalandığı öğrenildi.

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