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Şanlıurfa Valiliğinden kurulacak konteyner kent ile ilgili açıklama: Tarım arazilerinde yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz

Şanlıurfa Valiliği, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yapılacak konteyner kentin kalıcı olmayacağı, tarım arazilerinin korunmasının da birinci öncelikleri olduğunu bildirdi.

Eşber Ayaydın   | 03.03.2023
Şanlıurfa Valiliğinden kurulacak konteyner kent ile ilgili açıklama: Tarım arazilerinde yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden Şanlıurfa'nın da etkilendiği, ilk andan itibaren bütün ekiplerin sahada depremin yaralarını sarmak için çalıştığı belirtildi.

Evi yıkılmış veya ağır hasar görenlerin konaklama sorununun çözülmesinin birinci öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, şehir merkezine yakınlığı nedeniyle Haliliye ilçesi Ulubağ Mahallesi'nde yer alan arsanın konteyner kent alanı olarak belirlendiği kaydedildi.

Bazı basın yayın organlarında seçilen alanın yanlış olduğuna dair söylemlerde bulunulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu taşınmaz, 2014 yılında imar planında yapılaşma amacı barındıran teknopark alanı olarak arsa vasfıyla hazine adına tescil edilerek Harran Üniversitesine tahsis edilmiştir. 2020 yılında da Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından turizm ve otelcilik uygulama oteli yapılmak üzere tahsisin irtifak hakkına dönüştürülmesi talep edilmiş olup, talep uygun bulunmuştur. İmar planları onay süreçleri sonrasında da arazinin vasfı, arsa olarak değişirken bir itiraz olmamıştır. 2014 yılında yapılan imar planı değişikliğine o zaman itiraz etmeyenlerin bugün depremzedelerimiz için geçici barınma alanı olarak yapacağımız çalışmaya itiraz etmeleri tezatlık oluşturmaktadır. Kaldı ki konteynerler alana geçici olarak konulacak, yapı inşası söz konusu olmayacaktır. Tarım arazilerinin korunması her zaman birinci önceliğimiz olup, tarım arazilerinde yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek depremzedelerimiz için toplu yaşam alanlarını bir an önce kurup vatandaşlarımızın sorunlarını çözeceğiz."

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