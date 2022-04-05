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Sancaktepe'de çöp kamyonuna çarpan motorlu kurye hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe'de yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda kayarak çöp kamyonuna çarpan motorlu kurye sürücüsü hayatını kaybetti.

Şükrü Gündüz   | 05.04.2022
Sancaktepe'de çöp kamyonuna çarpan motorlu kurye hayatını kaybetti

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde motorlu kurye Zafer Umut Bayram (17) yönetimindeki 34 EZS 320 motosiklet, yağışlı havadan dolayı kayarak çöp kamyonuna çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Bayram'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Bayram'ın cenazesi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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