Dolar
36.47
Euro
38.08
Altın
2,868.61
ETH/USDT
2,350.30
BTC/USDT
91,523.00
BIST 100
10,021.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sanatçı Özcan Deniz hakkında "imar kirliliğine neden olmak" suçundan soruşturma başlatıldı

Sanatçı Özcan Deniz hakkında, Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Zeynep Yeşildal  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Sanatçı Özcan Deniz hakkında "imar kirliliğine neden olmak" suçundan soruşturma başlatıldı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sarıyer Uskumruköy'de sit alanı olan arazideki Deniz'e ait üç villaya ruhsatsız ve izinsiz havuz ile ilave kapalı alan yapıldığı, garaj kısmının yaşam alanına çevrildiği belirlendi.

Hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Deniz, ifadesi alınmak üzere 5 Mart'ta savcılığa çağrıldı. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanıt/The Evidence
Ankara'da yolcu otobüsünün beton bariyere çarptığı kazada 16 kişi yaralandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii'nde teravih namazı kıldırdı
Konya'da akademisyen literatüre kazandırdığı akrebe soyadını verdi
Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 6 sanığa dava açıldı

Benzer haberler

Sanatçı Özcan Deniz hakkında "imar kirliliğine neden olmak" suçundan soruşturma başlatıldı

Sanatçı Özcan Deniz hakkında "imar kirliliğine neden olmak" suçundan soruşturma başlatıldı

İsrail ordusu, geniş kapsamlı 7 Ekim soruşturmasında başarısızlığını kabul etti

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüsten" hazırlanan iddianame kabul edildi

Yönetmen Sinan Çetin, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi

Yönetmen Sinan Çetin, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi
Başsavcılık, İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturması için üniversiteden bilgi istedi

Başsavcılık, İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturması için üniversiteden bilgi istedi

İstanbul merkezli HDK soruşturmasında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı

İstanbul merkezli HDK soruşturmasında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet