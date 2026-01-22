Dolar
Gündem

Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklanan kızının eski nişanlısı adliyeye sevk edildi

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E, adliyeye getirildi.

Sıtkı Yıldız  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklanan kızının eski nişanlısı adliyeye sevk edildi

Yalova

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E, ifadesine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi'ne çağrıldı.

Kervan E. ifadesinin ardından "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kervan E. adliyeye sevk edildi.

Olay

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmiş, Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.

