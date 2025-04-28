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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıya kaya parçaları düştü
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Samsun'da oto yıkamacıda heyelan meydana geldi

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıya kaya parçaları düştü.

Fatih Mehmet Kürkçü, Tuğçe Turgu, Veysel Altun, Semih Erdoğdu  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Samsun'da oto yıkamacıda heyelan meydana geldi Fotoğraf: Tuğçe Turgu/AA

Samsun

Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kaydığı ve kaya parçaları düştüğü bildirildi.

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İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

28.04.2025


Toprak altında kalan bir kadın yaralı olarak kurtarıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, alışveriş merkezinin yanında bulunan akaryakıt istasyonunda araç yıkama bölümünde bir aile aracını yıkarken toprak kaymasının meydana geldiğini söyledi.

Bir vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığını vurgulayan Vali Tavlı, "Yaralımızı hastaneye ulaştırdık, hayati tehlikesi bulunmuyor. Toprak kaymasının altında kalan 3 vatandaşımızı kurtarma çalışması devam ediyor." dedi.

Tavlı, olay yerinde AFAD, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile çok sayıda sağlık, polis, jandarma ekibinin çalışmaya katıldığını belirterek, "İnşallah kısa zamanda diğer vatandaşlarımızı da bulundukları yerden çıkarmayı düşünüyoruz. Yani 1 kişiyi kurtardık, 3 kişinin toprak altında ve otomobilin içinde olduğunu düşünüyoruz. Şu an onları kurtarmayı uğraşıyoruz. Bir aile, anne kurtarıldı, diğerlerini kurtarmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Samsun'un Canik ilçesinde 23.20 sularında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana geldiğini ve toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Olay yerine AFAD 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzu kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir. Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir."

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