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Samsun'da Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenlendi

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenlendi. Yürüyüşte 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Bilal Kahyaoğlu  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Samsun'da Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenlendi Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu - AA

Samsun

Samsun Valiliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Onur Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, yağmur altında ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

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Yürüyüşte 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Bando eşliğinde marşların söylendiği yürüyüş, Tütün İskelesi'nde son buldu.

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