Samsun'da Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenlendi
Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenlendi. Yürüyüşte 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.
Samsun
Samsun Valiliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Onur Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, yağmur altında ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla yürüdü.
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Yürüyüşte 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.
Bando eşliğinde marşların söylendiği yürüyüş, Tütün İskelesi'nde son buldu.
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