Dolar
35.95
Euro
37.34
Altın
2,858.96
ETH/USDT
2,777.30
BTC/USDT
98,140.00
BIST 100
9,807.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’nın Altındağ ilçesinde ahşap malzemelerin üretildiği bir işyerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Gündem

Samsun’da kamyona çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü öldü, 16 yolcu yaralandı

Samsun’un Kavak ilçesinde park halindeki kamyona çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü hayatını kaybetti, 16 yolcu yaralandı.

Recep Bilek, Gamze Gebesoy  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Samsun’da kamyona çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü öldü, 16 yolcu yaralandı

Samsun

İstanbul’dan Giresun’a gitmek üzere yola çıkan Şahin Çayan’ın (62) kullandığı 28 ADP 531 plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Yosunlu mevkisinde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki sulama kanalına giren otobüs savrularak park halindeki kamyona çarptı.

Otobüsü sürücüsü Çayan, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan 16 yolcu hafif yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı
Samsun’da kamyona çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü öldü, 16 yolcu yaralandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-44" operasyonlarında 164 şüpheli yakalandı
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak

Benzer haberler

Samsun’da kamyona çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü öldü, 16 yolcu yaralandı

Samsun’da kamyona çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü öldü, 16 yolcu yaralandı

Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Samsun'da tedavisi tamamlanan 120 yabani hayvan doğaya bırakıldı

Samsunspor FİFA kulüp avukatı Dinçer: FIFA nezdinde borç ve açık dava bulunmamaktadır

Samsunspor FİFA kulüp avukatı Dinçer: FIFA nezdinde borç ve açık dava bulunmamaktadır
Tavuk eti ve yumurtadaki nanoplastiklerin insan sağlığına etkisi araştırılıyor

Tavuk eti ve yumurtadaki nanoplastiklerin insan sağlığına etkisi araştırılıyor
Bebeğine anne sütü götürürken kazada ölen polis memurunun eşi kızıyla hayata tutunuyor

Bebeğine anne sütü götürürken kazada ölen polis memurunun eşi kızıyla hayata tutunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet