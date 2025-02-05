Samsun’da kamyona çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü öldü, 16 yolcu yaralandı
Samsun’un Kavak ilçesinde park halindeki kamyona çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü hayatını kaybetti, 16 yolcu yaralandı.
Samsun
İstanbul’dan Giresun’a gitmek üzere yola çıkan Şahin Çayan’ın (62) kullandığı 28 ADP 531 plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Yosunlu mevkisinde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki sulama kanalına giren otobüs savrularak park halindeki kamyona çarptı.
Otobüsü sürücüsü Çayan, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan 16 yolcu hafif yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.