Dolar
36.00
Euro
37.16
Altın
2,905.74
ETH/USDT
2,654.50
BTC/USDT
97,571.00
BIST 100
9,879.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk ayında 124 bin 201 yolcuya hizmet verdi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılının ilk ayında 124 bin 201 yolcuya hizmet sunuldu.

Recep Bilek  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk ayında 124 bin 201 yolcuya hizmet verdi

Samsun

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda ocak ayında yolcu trafiği iç hatlarda 111 bin 595, dış hatlarda 12 bin 606 olmak üzere 124 bin 201 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1217, dış hatlarda ise 123 uçak iniş kalkış yaptı.

Yük trafiği ise ocak ayında 1340 ton oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ada halkından İBB binası önünde "turizm yapılaşması" eylemi
İLBANK 6 köyün içme suyunu karşılayan arıtma tesisine hibe desteği verdi
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin inceleme başlattı
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk ayında 124 bin 201 yolcuya hizmet verdi

Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk ayında 124 bin 201 yolcuya hizmet verdi

Ney üflemeyi öğrenen aile birlikte sahne alacakları günün hayalini kuruyor

İstanbul'da "viyadük düzenleme çalışması" metro hattındaki yolcuları mağdur etti

Türkiye'de sigara kullanımı endişelendiriyor

Türkiye'de sigara kullanımı endişelendiriyor
Gençliğinde gazeteci olmak isteyen Aysel teyze hayaline 78 yaşında kavuştu

Gençliğinde gazeteci olmak isteyen Aysel teyze hayaline 78 yaşında kavuştu
Sahil Güvenlik Komutanlığının "Mavi Vatan"daki arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Sahil Güvenlik Komutanlığının "Mavi Vatan"daki arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet