Dolar
34.63
Euro
36.56
Altın
2,630.40
ETH/USDT
3,316.10
BTC/USDT
92,069.00
BIST 100
9,610.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar etkili oluyor

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içindeki bölümünde kar yağışı etkili oluyor.

Kemal Ceylan  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar etkili oluyor Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Çorum

Çorum'da gece saatlerinde başlayan yağış, sabah şiddetini artırdı.

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar yağışının yanı sıra yer yer sis de görülüyor.

Trafik yoğunluğunun azaldığı yolda İl Emniyet Müdürlüğü ile Karayolları Şube Müdürlüğünce tedbir alındı.

İş makineleriyle karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yolu ulaşıma açık tutmak için çaba sarf ediyor.

Polis ekipleri, güzergah boyunca aldığı önlemlerle ulaşımda aksama yaşanmaması için çaba gösteriyor.

Yolun Sıklık Boğazı mevkisi, dronla da görüntülendi.

Yol kenarındaki karla kaplanan çam ormanı güzel görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar etkili oluyor
DMM, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti" iddiasını yalanladı
TİHEK "Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı Raporu" hazırladı
Gaziantep'te kalıcı konutlara yerleşen depremzedelerden boşalan konteynerler kaldırılıyor
Rize, Artvin ve Ardahan için kuvvetli kar uyarısı

Benzer haberler

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar etkili oluyor

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar etkili oluyor

Kocaeli'de Samanlı Dağları ve Bolu'da tarihi Göynük ilçesi beyaza büründü

Antalya'da yayladan dönerken mahsur kalan çift, yaşadıklarını anlattı

Kastamonu'da kapanan köy yolunu traktörüyle açan muhtara "Badem" de eşlik ediyor

Kastamonu'da kapanan köy yolunu traktörüyle açan muhtara "Badem" de eşlik ediyor
Ağrı'da öne çekilen zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor

Ağrı'da öne çekilen zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor
Doğu Anadolu'da kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı

Doğu Anadolu'da kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet