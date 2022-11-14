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Saldırıda hayatını kaybeden Topkara çifti çocuklarını halalarına emanet ederek gezmeye çıkmış

Patlamada yaşamını yitiren Adem Topkara'nın babası Mustafa Topkara, "Taksim'de halasının iş yeri vardı. Çocukları halalarının yanına bırakıp dışarı çıkıyorlar. Ne söylenebilir ki. Lafın bittiği yer." dedi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu, Mücahit Türetken   | 14.11.2022
Saldırıda hayatını kaybeden Topkara çifti çocuklarını halalarına emanet ederek gezmeye çıkmış

İstanbul

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında oğlu Adem Topkara ve gelini Mukaddes Elif Topkara'yı kaybeden Mustafa Topkara, çiftin Taksim'de ziyarete gittikleri halalarına çocuklarını bırakıp caddeye gezmeye çıktıkları sırada olayın yaşandığını söyledi.

Saldırıda yaşamını yitiren Adem ve Mukaddes Elif Topkara'nın yaşadığı Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki aile apartmanına Türk bayrağı asıldı. Aile yakınları evde taziyeleri kabul etti.

Çiftin cenazeleri, evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Cenazeler daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere Ayazağa Camii'ne getirildi.

Evin önünde AA muhabirine açıklama yapan Adem Topkara'nın babası Mustafa Topkara, oğlunun 7 aylık Yağız isimli erkek ve 2,5 yaşında Eliz adlı kız çocuğu olduğunu söyledi.

Oğlu ve gelininin Taksim'e halalarının yanına gittiğini belirten Topkara, "Taksim'de halasının iş yeri vardı. Sonra dışarı gezmeye çıkmak istiyorlar. Çocukları halalarının yanına bırakıp dışarı çıkıyorlar. Ne söylenebilir ki. Lafın bittiği yer. Devletimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

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