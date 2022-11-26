Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,754.87
ETH/USDT
1,204.90
BTC/USDT
16,519.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Sakarya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Sakarya'da mevsimin ilk karı, Hendek ilçesinin yüksek kesimlerine yağdı.

Gürkan Özer   | 26.11.2022
Sakarya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı Fotoğraf: Abdülkerim Çalışkan/AA

Sakarya

Hendek'teki 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası ile Göksu ve Aksu mahallelerinde sabaha doğru kar etkili oldu.

Yağışın ardından yayla ve mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek noktalarda kar aralıklarla sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 16 kişi gözaltına alındı
74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturmanın 79’u tamamlandı
Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Düzce'de 181 yapının ağır hasarlı olduğu belirlendi

Benzer haberler

Kartepe kar yağışıyla beyaza büründü

Kartepe kar yağışıyla beyaza büründü

Sakarya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Sakarya'da deprem nedeniyle 45 yapıda hasar oluştu

Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Uludağ'da "sezonun habercisi" kar devam ediyor

Uludağ'da "sezonun habercisi" kar devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet