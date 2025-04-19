Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.
Sakarya
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün Emre Ateş'in kullandığı 9-A Maltepe-Ozanlar-Yazlık hattında hizmet veren otobüste seyahat eden bir kişi rahatsızlandı.
Durumu fark eden diğer yolcuların durumu bildirdiği Ateş, hareket amirliğini arayarak bilgi verdi.
Ateş, güzergahtan çıkarak rahatsızlanan yolcuyu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.
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Sağlık personelince ilk müdahalesi otobüste yapılan yolcu, daha sonra hastanede tedavi altına alındı.
Epilepsi krizi geçirdiği anlaşılan yolcunun, tedavisinin ardından taburcu edildiği, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.