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Sakarya sahillerinde hizmet verecek cankurtaranlar zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen 70 cankurtaran, Karadeniz kıyısındaki sahillerde denize girenlerin can güvenliğini sağlayacak.

Mehmet Karakaş, Onur Orhan  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Sakarya sahillerinde hizmet verecek cankurtaranlar zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor Fotoğraf: Mehmet Karakaş/AA

Sakarya

Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde hizmet verecek ekiplere, 15 Haziran'da açılacak yaz sezonu öncesi karada ve denizde müdahale, sudan çıkarma, taşıma ve kalp masajı gibi eğitimler veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, AA muhabirine, daha önce 15 kişilik ekibin eğitimini bitirdiklerini, ikinci haftada da yine 15 kişilik gruba yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Sınava tabi tutulan cankurtaranlardan başarılı olanların eğitime alındığını aktaran Karaca, "Eğitimlerde kalp masajı, suni solunum, suda adam çekme, suda ve karada kazazedeye nasıl müdahale edilir, bunların hepsini anlatmaya çalıştık. Hangi durumlarda denize girmek yasaklanıyor, bunların hepsini teker teker anlattık. Ekiplerimiz kendi canlarını tehlikeye atmadan kazazedeyi en kolay nasıl kurtarabilir, bunun çalışmalarını yaptık." diye konuştu.

Karaca, bu yıl 70 kişilik ekibin 45 kulede 6 jetski, birer bot ve ATV ile 10.00-19.00 saatlerinde hizmet vereceğini aktararak, insanların cankurtaranların uyarılarını dikkate almaları halinde kazasız belasız bir sezon geçireceklerini düşündüklerini söyledi.

"Zorlu eğitimlerin üstesinden geldik"

Çalışmalara ilişkin bilgi veren eğitmen Yusuf Serdar Aldanmaz da rip akıntısının olduğu bölgelerde görev yapılacağı için cankurtaranları hazırlamaya çalıştıklarını belirterek, zorlu eğitim sürecini tamamlayanların sertifikalarını alacağını ve sezona hazır hale geleceğini ifade etti.

Cankurtaranlardan Burak Bıckın ise zorlu eğitimleri tamamladıklarını dile getirerek, son çalışmanın ardından sertifikaları alıp göreve başlayacaklarını kaydetti.

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