Sahte oto yedek parça ilanıyla 210 milyon liralık dolandırıcılık yapan 24 şüpheli tutuklandı
Ankara'da, kurdukları internet sitelerinden sahte oto yedek parça ilanı vererek vatandaşları 210 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 24'ü tutuklandı.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, internet sitelerinde açılan sahte oto yedek parça ilanları üzerinden vatandaşların dolandırıldığını tespit etti.
Bu yöntemle 210 milyon lira haksız menfaat sağladığı belirlenen 28 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, soruşturma savcısına ifade verdi.
İfadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.