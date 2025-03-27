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Sahte oto yedek parça ilanıyla 210 milyon liralık dolandırıcılık yapan 24 şüpheli tutuklandı

Ankara'da, kurdukları internet sitelerinden sahte oto yedek parça ilanı vererek vatandaşları 210 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Abdullah Sarica, Cemil Murat Budak  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Sahte oto yedek parça ilanıyla 210 milyon liralık dolandırıcılık yapan 24 şüpheli tutuklandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, internet sitelerinde açılan sahte oto yedek parça ilanları üzerinden vatandaşların dolandırıldığını tespit etti.

Bu yöntemle 210 milyon lira haksız menfaat sağladığı belirlenen 28 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, soruşturma savcısına ifade verdi.

İfadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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