Dolar
34.12
Euro
38.11
Altın
2,620.02
ETH/USDT
2,535.00
BTC/USDT
62,575.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu Beyrut’a hava saldırısı düzenledi
logo
Gündem

Sahil Güvenlik Komutanlığından Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularını ihlaline ilişkin açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığı, "Sahil güvenlik unsurlarımız olay mahalline derhal intikal etmiş, Yunan sahil güvenlik unsurunun süratle kendi kara sularına döndüğü tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Buğrahan Ayhan  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Sahil Güvenlik Komutanlığından Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularını ihlaline ilişkin açıklama

Ankara

Sahil Güvenlik Komutanlığı, "Yunan sahil güvenlik unsurunun Türk kara sularını ihlaline" ilişkin, "Sahil güvenlik unsurlarımız olay mahalline derhal intikal etmiş, Yunan sahil güvenlik unsurunun süratle kendi kara sularına döndüğü tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında "Yunan sahil güvenlik botu ile içerisinde 1 şahıs bulunan süratli bir bot arasında kovalamaca yaşandığı ve bu kovalamaca esnasında Yunan sahil güvenlik botunun kara sularımızı ihlal ettiği" şeklinde yer alan haber ve görüntü kayıtlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, 112 Acil Çağrı Merkezinden 'Bodrum Akyarlar Meteor Koyu'nda bir lastik botun karaya çıktığı ve 1 şahsın ormanlık alana kaçtığı' ihbarının alınması üzerine olay yerine derhal 2 sahil güvenlik botu sevk edilmiş ve ihbar Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına iletilmiştir. Görevlendirilen sahil güvenlik unsurlarımız olay mahalline derhal intikal etmiş, Yunan sahil güvenlik unsurunun süratle kendi kara sularına döndüğü tespit edilmiştir. Ormanlık alana kaçan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şahsı bulmak maksadıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edilmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor" iddiasını yalanladı
Sahil Güvenlik Komutanlığından Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularını ihlaline ilişkin açıklama
AFAD'dan sarı kodlu yağış uyarısı verilen illere ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Gazze" paylaşımı
Trabzon'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Sahil Güvenlik Komutanlığından Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularını ihlaline ilişkin açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığından Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularını ihlaline ilişkin açıklama

Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 881 yolcu geldi

RAMS Başakşehir, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi yendi

Bodrum'da sık yaşanan su kesintileri ilçedeki yaşamı zorlaştırıyor

Bodrum'da sık yaşanan su kesintileri ilçedeki yaşamı zorlaştırıyor
Ortopedi uzmanı doktor, uçağıyla Bodrum semalarında stres atıyor

Ortopedi uzmanı doktor, uçağıyla Bodrum semalarında stres atıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet