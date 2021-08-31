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Gündem, Koronavirüs

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor

Bakan Fahrettin Koca, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen aşılama kampanyası için hazırlanan, oyuncu Demet Akbağ ile şarkıcı Sertab Erener'in yer aldığı kamu spotunu paylaştı.

Aybüke İnal Kamacı   | 31.08.2021
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor

Ankara

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele için yürütülen aşılama kampanyası kapsamında oyuncu Demet Akbağ ile şarkıcı Sertab Erener'in yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Akbağ ile Erener'in vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Akbağ, kamu spotunda, "Uzun bir süredir tüm dünya pandemiyle savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakarca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadeleye aşı olarak biz de katkıda bulanabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim. Sadece kendimizi değil, tanımadığımız insanları da hastalıktan koruyalım." ifadelerini kullandı.

Erener ise "Ne hastanelerimiz dolsun ne de sahnelerimiz boş kalsın. Çözüm basit ve kesin. Ancak sıramız gelince aşı yaptırarak özlediğimiz normallere dönebiliriz." dedi.

Sağlık Bakanlığının aşılama çalışmalarının geniş kesimlere ulaşması için "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen kampanyada Haluk Bilginer, Şener Şen, Candan Erçetin, Okan Bayülgen, Ezgi Mola, Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ, Ahmet Özhan, İlber Ortaylı, Zeynep Bastık, Sevcan Orhan, Acun Ilıcalı ve Cedi Osman kamera karşısına geçerek toplumu aşı olmaya davet etmişti.

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