Dolar
35.73
Euro
37.46
Altın
2,756.25
ETH/USDT
3,072.20
BTC/USDT
99,302.00
BIST 100
10,047.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde ING Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının kura çekimi töreni sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde numune kaplarının tedbiren değiştirildiğini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi endoskopi ve patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheleri üzerine tedarikçi ile irtibata geçilerek bahse konu numune kaplarının tedbiren değiştirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde numune kaplarının tedbiren değiştirildiğini açıkladı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayseri Şehir Hastanesi endoskopi ve patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheleri üzerine tedarikçi ile irtibata geçilerek bahse konu numune kapları tedbiren değiştirilmiştir. Buna ilaveten şüphe duyulan sınırlı sayıda numune kaplarıyla ilgili muhakkik atanarak gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi
Uzmanlar, Kınalıada'daki oluşumun genç evredeki müsilaj olduğunu bildirdi
Türkiye'de 2024'te en fazla doğum İstanbul'da, en az doğum Tunceli'de gerçekleşti
Yargı Reformu Stratejisi kapsamında yargıda yapay zeka kullanımı yaygınlaştırılacak
Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde numune kaplarının tedbiren değiştirildiğini açıkladı

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde numune kaplarının tedbiren değiştirildiğini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde numune kaplarının tedbiren değiştirildiğini açıkladı

Sağlıkta dijital entegrasyon hekimleri de hastaları da memnun etti

2025'te dört yeni şehir hastanesi devreye girecek

Farkındalık amacıyla oluşturulan stantta 12 bin 500 ünite kan bağışı toplandı

Farkındalık amacıyla oluşturulan stantta 12 bin 500 ünite kan bağışı toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet