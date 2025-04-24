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Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki depremde kuvözdeki bebekleri koruyan sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında kuvözde tedavi gören bebekleri koruyan sağlık personelinin görüntülerini paylaştı.

Dilhan Türker Yıldız  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki depremde kuvözdeki bebekleri koruyan sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde deprem anında sağlık personelin, kuvözde tedavi gören bebeklerin yanından ayrılmadığı görüntülerine yer verildi.

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Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız."

24.04.2025

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