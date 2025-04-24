Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki depremde kuvözdeki bebekleri koruyan sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı
Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında kuvözde tedavi gören bebekleri koruyan sağlık personelinin görüntülerini paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde deprem anında sağlık personelin, kuvözde tedavi gören bebeklerin yanından ayrılmadığı görüntülerine yer verildi.
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Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.