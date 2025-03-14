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Gündem

Sağlık Bakanlığı, 14 Mart Tıp Bayramı'nın hikayesinin canlandırıldığı video hazırladı

Sağlık Bakanlığınca 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, Tıbbiyeli Hikmet Boran'ın Milli Mücadele'deki rolünün anlatıldığı ve tıbbiyelilerin işgale karşı duruşunun canlandırıldığı bir video hazırlandı.

Dilhan Türker Yıldız  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Sağlık Bakanlığı, 14 Mart Tıp Bayramı'nın hikayesinin canlandırıldığı video hazırladı

Ankara

​​​​​​​14 Mart Tıp Bayramı'na özel hazırlanan videoda, Hikmet Boran'ın Sivas Kongresi'nden İstanbul'da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'ye kadar yürüttüğü faaliyetler anlatıldı.

Tıbbiye öğrencilerini temsilen Sivas Kongresi'ne katılan Hikmet Boran'ın manda fikrine karşı yaptığı konuşmaya ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kongreye damgasını vuran "Ya İstiklal Ya Ölüm" sözlerine de yer verildi.

İstanbul'un işgal altında bulunduğu dönemde Mekteb-i Tıbbiye'deki genç öğrencilerin yaşadığı baskı ve zorluklar ile tıbbiye öğrencilerinin 14 Mart'ı bir bağımsızlık bayramı olarak ilan etme mücadelesi anlatıldı.


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