Sağlık Bakanlığı, 14 Mart Tıp Bayramı'nın hikayesinin canlandırıldığı video hazırladı
Sağlık Bakanlığınca 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, Tıbbiyeli Hikmet Boran'ın Milli Mücadele'deki rolünün anlatıldığı ve tıbbiyelilerin işgale karşı duruşunun canlandırıldığı bir video hazırlandı.
Ankara
14 Mart Tıp Bayramı'na özel hazırlanan videoda, Hikmet Boran'ın Sivas Kongresi'nden İstanbul'da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'ye kadar yürüttüğü faaliyetler anlatıldı.
Cumhuriyetimizin ilk gününden bugüne,— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 13, 2025
Farklı simalarda yaşıyoruz.
Ve farklı simalarda,
Aynı fedakâr ruhu yaşatıyoruz.
Sağlık sistemimizin göz bebeği hekimlerimize minnetle.#14MartTıpBayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/zNvicqNRYc
Tıbbiye öğrencilerini temsilen Sivas Kongresi'ne katılan Hikmet Boran'ın manda fikrine karşı yaptığı konuşmaya ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kongreye damgasını vuran "Ya İstiklal Ya Ölüm" sözlerine de yer verildi.
İstanbul'un işgal altında bulunduğu dönemde Mekteb-i Tıbbiye'deki genç öğrencilerin yaşadığı baskı ve zorluklar ile tıbbiye öğrencilerinin 14 Mart'ı bir bağımsızlık bayramı olarak ilan etme mücadelesi anlatıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.