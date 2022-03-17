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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 ve 19 Mart'ta uçuşlar azaltılacak

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 Mart'ta 05.00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10, 19 Mart'ta ise tüm gün yüzde 20 oranında uçuş azaltma kararı alındı.

Kenan Irtak   | 17.03.2022
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 ve 19 Mart'ta uçuşlar azaltılacak Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

İstanbul

Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), Sabiha Gökçen'deki uçuşlara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 18 Mart'ta 05.00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10, 19 Mart'ta tüm gün yüzde 20 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

Alınan karar üzerine Türk Hava Yollarının da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapmayı planladığı 10 seferini iptal ettiği öğrenildi.

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